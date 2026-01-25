Biancolino: "Abbiamo creato, serve furbizia. Mercato? La società sa cosa serve"

"Poco cinici al tiro e nell'ultimo passaggio. Dovevamo vincere qualche duello in più. Abbiamo creato due/tre palle gol importanti. Bravi loro con mezza palla gol, mezzo contrasto e sul rimpallo hanno fatto gol": così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Spezia-Avellino 1-0.

"Abbiamo questa pecca, questo difetto, di voler arrivare in porta con il pallone. In questo gioco serve anche furbizia e convinzione del calcio. Con un tiro, una deviazione, puoi trovare un gol. - ha aggiunto il tecnico dei lupi - Cambio modulo? L'ho pensato, ma potevamo spingere con Sala e Missori. Con Fontanarosa fuori per i crampi, abbiamo cambiato, abbiamo creato, ma dovevamo fare gol. L'Avellino produceva tanto, ma subiva tanto. Siamo passati alla difesa a 3 trovando l'assetto giusto ed equilibrio. Avevamo un difensore in più, ma abbiamo spinto sull'altra fascia. C'abbiamo provato anche nel finale di gara. Izzo può portarci a cambiare? Sì, avendo caratteristiche per giocare a 3 che a 4 dietro. Può giocare braccetto e centrale nei 3, ma possiamo pensare anche alla linea a 4. Il mercato? Bisogna stare concentrati su un girone di ritorno che è diverso rispetto a quello d'andata. Testa subito a sabato, alla sfida con il Cesena. Serve energia, bisogna dare molto di più. La società sa cosa occorre. La proprietà e il direttore sanno cosa serve se servono forze nuove. L'attacco? Bisogna essere un po' più cattivi riempiendo l'area, anche con furbizia".

