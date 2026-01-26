Avellino senza Simic con il Cesena: come cambia la difesa I lupi ripartono dopo la sconfitta rimediata a La Spezia. Sabato la sfida con i romagnoli

Altra prova opaca, Avellino al secondo ko di fila: allo Spezia è bastato il gol di Artistico al 26' per stendere i lupi, parsi poco lucidi nella finalizzazione e nella decisione della miglior soluzione offensiva. Le scelte iniziali non hanno determinato novità. Le sostituzioni lungo la sfida non sono risultate efficaci per il cambio di marcia. Nel complesso l'undici si è dimostrato poco brillante anche dal punto di vista fisico. Sarà una ripartenza con un sicuro assente nel prossimo match. Nel primo tempo di Spezia-Avellino Simic ha rimediato il quinto giallo in campionato. Il croato era nell'elenco dei calciatori in diffida, come Missori, Patierno e Sounas, e salterà Avellino-Cesena in programma sabato (ore 15) al "Partenio-Lombardi". L'idea di vedere in difesa nello stesso match Izzo e Simic passa alla giornata successiva. Domenica 8 febbraio (ore 15) i lupi saranno ospiti del Monza e Izzo sarà grande ex. Nel post-gara di Spezia-Avellino Biancolino non ha nascosto le valutazioni sull'assetto difensivo con l'opzione della linea a 4 dal primo minuto che può tornare nelle idee dopo una buona fase a 3 con Simic centrale, Fontanarosa braccetto sinistro e uno tra Cancellotti ed Enrici a destra. Proprio il piemontese può rientrare nei giochi dopo la prova sottotono dell'out destro. Al 26', proprio sulla fascia di Missori e Cancellotti, è arrivata la giocata di Valoti che ha aperto all'effetto domino fino al rimpallo sul tiro di Cassata e al secondo tentativo, vincente e decisivo, di Artistico.