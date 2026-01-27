Avellino: affaticamento per Izzo, caccia allo sprint verso la gara col Cesena Colloquio con Biancolino nella prima al "Partenio" per la sua seconda avventura in biancoverde

L'Avellino ha ripreso la preparazione con tifosi e stampa in tribuna Montevergine: riapertura al pubblico per gli allenamenti dopo diverse settimane e prima al "Partenio-Lombardi" nella seconda avventura in biancoverde per Armando Izzo. Diversi minuti sul sintetico in compagnia di Raffaele Biancolino con il difensore che, però, non ha sviluppato la seduta con i nuovi compagni di squadra per un affaticamento muscolare. Il partenopeo si è già sottoposto ad esami strumentali che hanno escluso lesioni e stop. Semplice gestione, quindi, per Izzo, che appare pronto allo sprint per essere a disposizione verso il match con il Cesena, in programma sabato (ore 15) al "Partenio-Lombardi". Il reparto difensivo sarà privo di Lorenco Simic nel prossimo turno (quinto giallo in campionato a La Spezia).

Iannarilli in gruppo dopo lo stop verso La Spezia

Anche Andrea Favilli non si è allenato in gruppo, ma come per Izzo è semplice gestione dei carichi di lavoro in un percorso mirato per centrare la miglior condizione. Out Justin Kumi e Roberto Insigne, assenti da settimane per infortunio e a caccia dell'accelerazione per rientrare nell'elenco dei convocati, mentre Antony Iannarilli, da affaticamento muscolare con edema al polpaccio destro nella settimana verso La Spezia e fuori dai calciatori a disposizione per la gara del "Picco"; era regolarmente in gruppo e al lavoro con il preparatore dei portieri, Pasquale Visconti, in compagnia di Giovanni Daffara e Jacopo Sassi. Nelle prossime ore prime parole da biancoverde per l'estremo difensore di Treviglio.