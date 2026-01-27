Avellino: affaticamento per Izzo, caccia allo sprint verso la gara col Cesena

L'Avellino ha ripreso la preparazione con tifosi e stampa in tribuna Montevergine: riapertura al pubblico per gli allenamenti dopo diverse settimane e prima al "Partenio-Lombardi" nella seconda avventura in biancoverde per Armando Izzo. Diversi minuti sul sintetico in compagnia di Raffaele Biancolino con il difensore che, però, non ha sviluppato la seduta con i nuovi compagni di squadra per un affaticamento muscolare. Il partenopeo si è già sottoposto ad esami strumentali che hanno escluso lesioni e stop. Semplice gestione, quindi, per Izzo, che appare pronto allo sprint per essere a disposizione verso il match con il Cesena, in programma sabato (ore 15) al "Partenio-Lombardi". Il reparto difensivo sarà privo di Lorenco Simic nel prossimo turno (quinto giallo in campionato a La Spezia).
Iannarilli in gruppo dopo lo stop verso La Spezia
Anche Andrea Favilli non si è allenato in gruppo, ma come per Izzo è semplice gestione dei carichi di lavoro in un percorso mirato per centrare la miglior condizione. Out Justin Kumi e Roberto Insigne, assenti da settimane per infortunio e a caccia dell'accelerazione per rientrare nell'elenco dei convocati, mentre Antony Iannarilli, da affaticamento muscolare con edema al polpaccio destro nella settimana verso La Spezia e fuori dai calciatori a disposizione per la gara del "Picco"; era regolarmente in gruppo e al lavoro con il preparatore dei portieri, Pasquale Visconti, in compagnia di Giovanni Daffara e Jacopo Sassi. Nelle prossime ore prime parole da biancoverde per l'estremo difensore di Treviglio.