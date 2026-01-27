Avellino: restyling al Partenio-Lombardi, dalla Curva Sud alla Tribuna Terminio Sedute individuali e corridoi ridefiniti: "AV" e "1912" per la Curva Sud

Proseguono i lavori per l'installazione delle sedute individuali nei settori dello stadio "Partenio-Lombardi". Accelerazione in Curva Sud, poi il restyling determinato dai parametri della Lega B per gli impianti delle squadre partecipanti al torneo cadetto porterà all'aggiunta di nuovi sediolini in Tribuna Terminio. In estate, verso l'esordio casalingo nella terza giornata con il Monza, la Tribuna Montevergine aveva già subito le opportune modifiche. Il programma segue quanto indicato nei giorni scorsi con la nuova convenzione tra l'Unione Sportiva Avellino e il Comune di Avellino per l'impianto sportivo di contrada Zoccolari. Verifiche lungo la settimana, novità già per la gara casalinga con il Cesena, in programma sabato (ore 15), ma tutto dovrà essere definito e chiuso per il primo match interno del mese di febbraio (martedì 11 alle 20 Avellino-Frosinone) quando terminerà la deroga per l'installazione delle sedute individuali prevista per le società neopromosse. Lavoro anche tra i sediolini con i vari corridoi ammodernati con la sigla di Avellino e il 1912 in bianco su sfondo verde che hanno preso decisamente forma in Curva Sud.