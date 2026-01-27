Avellino: un mediano, un attaccante e due uscite nel rush finale L'obiettivo di integrare la rosa con le caratteristiche che mancano per più soluzioni tattiche

Dalla tribuna stampa della Terminio la dirigenza dell'Avellino ha seguito il primo allenamento dei lupi verso la sfida con il Cesena. Si è aperta l'ultima settimana della sessione invernale di calciomercato e il direttore sportivo Mario Aiello è al lavoro per la definizione di nuove cessioni per sfoltire la rosa da far rientrare negli obblighi di lista della Serie B con la prospettiva di un'entrata in mediana e di un'ulteriore soluzione offensiva dopo le difficoltà palesate negli ultimi due turni di campionato e le uscite di Facundo Lescano e Valerio Crespi.

Difficile Le Borgne, rispunta Vos. Attacco, ipotesi Fila

Per il centrocampo il profilo di Andrèa Le Borgne del Como appariva molto vicino nei giorni scorsi, ma sul transalpino classe 2006 ci sono anche altri club. L'Avellino si è mosso in anticipo e potrebbe comunque vantare una priorità nella scelta dei lariani, che puntano però a garantire minutaggio e continuità a Le Borgne. C'è anche l'idea che porta il nome di Silvano Vos del Milan. Il mediano di Amsterdam, classe 2005, è impegnato con la squadra Futuro dal 2024, quando i rossoneri definirono per 5 milioni l'acquisto dell'olandese dall'Ajax. In attacco l'Avellino cerca un profilo da prima punta e spunta Daniel Fila del Venezia da possibile uscita in prestito dalla società lagunare dopo l'arrivo nel febbraio 2025 dallo Slavia Praga.

Cagnano e Rigione in uscita, dubbio Iannarilli

Presenti all'allenamento Andrea Cagnano e Michele Rigione, destinati alla cessione con diverse piste e un'accelerazione prevista lungo la settimana. La posizione di Antony Iannarilli nella rosa biancoverde resta in bilico. Con l'arrivo di Jacopo Sassi dall'Atalanta, l'estremo difensore di Alatri potrebbe salutare Avellino nel rush finale della sessione invernale.

La rosa biancoverde e i calciatori in prestito

Gli under: Daffara, Milani, Fontanarosa, Reale, Missori, Kumi, Palumbo, Besaggio, D'Andrea, Sassi

Portieri

Iannarilli (2027), Marson (2026), Pane (2026), Daffara (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Juventus), Sassi (prestito con obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi di determinate condizioni dall'Atalanta)

Difensori

Cancellotti (2027), Rigione (2027), Enrici (2027), Cagnano (2027), Milani (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Lazio), Simic (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Fontanarosa (2028), Missori (prestito dal Sassuolo), Sala (2028), Reale (prestito dalla Roma), Izzo (2029)

Centrocampisti

Armellino (2026), Palmiero (2028), Sounas (2028), Palumbo (2028, riscatto), Kumi (prestito dal Sassuolo), Besaggio (2028)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo (2028), Patierno (2028), D'Andrea (prestito con diritto di opzione dal Sassuolo), Insigne (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Tutino (prestito dalla Sampdoria con opzione e/o obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi della promozione in A dell'Avellino), Biasci (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni, a titolo definitivo dal Catanzaro)

Ceduti in prestito

Tribuzzi (2028, in prestito con diritto di opzione al Vicenza), Maisto (2027 con opzione 2028, in prestito con diritto di opzione e contro-opzione al Potenza), Arzillo (2026 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Casertana), Di Paola (2027 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Cavese), D'Ausilio (2028, in prestito con diritto di opzione al Catania), Toscano (2027, in prestito alla Casertana), Todisco (2027, in prestito con diritto di opzione all'Audace Cerignola), Gori (2027, in prestito con diritto di opzione all'Ascoli), Cancellieri (2027, in prestito al Siracusa), De Cristofaro (2028, in prestito al Latina), Marchisano (2027 con opzione 2028 a favore dell'Avellino, in prestito al Giugliano), Panico (2027, in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione alla Ternana), Manzi (2027, in prestito al Monopoli), Mutanda (2027, in prestito alla Folgore Caratese), Crespi (2028, in prestito con diritto di opzione all'Union Brescia), Lescano (2027, prestito con obbligo di riscatto alla Salernitana)

Ceduti a titolo definitivo

D'Angelo

Fine prestito

Gyabuaa

Risoluzione consensuale

Redan