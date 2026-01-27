Avellino-Cesena: i dettagli per la prevendita biglietti Sabato (ore 15) la sfida al "Partenio-Lombardi" per la ventiduesima giornata

Domani alle 15 inizierà la prevendita biglietti per la gara Avellino-Cesena, in programma sabato (ore 15) al "Partenio-Lombardi" e valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. "La vendita dei tagliandi prevedrà due fasi: prelazione e vendita libera. Fase di prelazione: coloro i quali hanno aderito al programma di fidelizzazione “Branco” e che non hanno sottoscritto l’abbonamento avranno diritto all’acquisto in prelazione del biglietto dalle ore 15:00 alle ore 19 di mercoledì 28 gennaio presso la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi, online e presso i punti vendita Go2 e proseguirà fino alle ore 23.59. La prelazione è personale e non dà diritto ad acquistare biglietti per altri soggetti che non siano titolari di Branco Card. La sottoscrizione di nuove fidelity Branco resta sospesa durante le giornate di prelazione e verrà riattivata il giorno successivo sia presso la biglietteria dello Stadio Partenio-Lombardi che online. Vendita libera: sarà attiva dalle ore 9:30 di giovedì 29 gennaio 2026 fino ad inizio gara (salvo esaurimento posti disponibili). La biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura: domani dalle 15 alle 19; mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 19; sabato dalle 9:30 ad inizio gara (orario continuato)".

Costo dei biglietti

Curva Sud: non disponibile

Tribuna Terminio: • Adulti: 25 euro • Ridotto: 20 euro • Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2011): 15 euro

Tribuna Montevergine Laterale: • Adulti: 32 euro • Ridotto: 27 euro • Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2011): 22 euro

Altri dettagli sulla prevendita

"I biglietti ridotti sono riservati alle categorie over 65 (nati prima del 31/12/1960), ragazzi (nati dal 01/01/2007 al 31/12/2010) e donne. I bambini nati dal 2020 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio. Il club precisa che non saranno consentiti ingressi di favore se non quelli previsti da obblighi contrattuali con gli sponsor. Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per persona. I cancelli dello stadio Partenio-Lombardi saranno aperti dalle ore 13:00, pertanto si consiglia vivamente di recarsi in anticipo ai varchi in maniera tale da garantire un regolare deflusso del pubblico e consentire agli steward ed alle forze dell’ordine le opportune e necessarie operazioni di controllo. È possibile acquistare i biglietti della gara Avellino-Cesena online (sui siti boxol e go2), presso la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2.