Avellino: rebus difesa verso la sfida col Cesena. Idea Ambrosino per l'attacco Le ultime di calciomercato a pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale

Stop per Izzo, da affaticamento muscolare per un edema al polpaccio destro. Nelle scorse ore il difensore dell'Avellino si è sottoposto ad esami strumentali che saranno rinnovati per definire con certezza i tempi di recupero dal fastidio accusato nel corso del riscaldamento pre-gara a La Spezia. La prospettiva di esordire nella seconda avventura in biancoverde con la sfida casalinga, in programma sabato, contro il Cesena, appare lontana. L'Avellino non vuole rischiare ed è chiamato a salvaguardare l'investimento fatto solo una settimana fa garantendo il giusto recupero. Il partenopeo dovrebbe saltare il match con i romagnoli, ma sembra a rischio anche la gara da grande ex con il Monza, in programma domenica 8 febbraio all'U-Power Stadium, prima di un doppio turno casalingo (mercoledì 11 alle 20 contro il Frosinone, domenica 15 alle 19.30 contro il Pescara).

Pronti Enrici e Reale

È rebus difensivo, quindi, per Biancolino, verso sabato con Izzo infortunato e Simic squalificato per un turno a causa del quinto giallo in campionato rimediato a La Spezia. Già nel post-gara del "Picco" il tecnico non aveva nascosto l'idea di cambiare in difesa, dalla linea a 3 a quella a 4. Con Cancellotti e Fontanarosa, titolare nell'ultima fase biancoverde, nelle soluzioni c'è Enrici pronto al ritorno dal primo minuto con Reale che attende l'occasione per debuttare in biancoverde dopo l'arrivo dalla Roma e la fine del prestito alla Juve Stabia.

Ambrosino, ma anche Fila per il reparto avanzato

Proseguono i contatti sul mercato per definire le ultime due entrate e completare le uscite. A centrocampo difficile l'ingresso di Le Borgne: caccia a un mediano ed è spuntato Vos del Milan Futuro tra i rumors. Per l'attacco c'è la pista che porta a Giuseppe Ambrosino, in uscita con la formula del prestito dal Napoli. Sul nativo di Procida ci sono da tempo Cremonese e Venezia, ma occhio all'Avellino nelle ultime ore. Per il ruolo di prima fila si conferma l'idea Fila del Venezia.