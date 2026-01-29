VIDEO | Molino: "Gruppo unito e lavoro di insieme tra le squadre under" Intervista al tecnico della Primavera dell'Avellino nel corso di "Stadio Giovani"

Vittoria contro la Ternana per la Primavera dell'Avellino: 2-0 biancoverde a Venticano nello scorso weekend. Al 12' ripartenza con il recupero palla di Vignoli che innesca la giocata veloce su Donato, abile a chiudere per il vantaggio irpino. Soluzione vincente con il 9 e corsa dell'Avellino due minuti dopo. Ternana sorpresa, cross con Delishi a firmare il raddoppio al 14'. Gara in discesa per i lupi che nel finale del primo tempo sfiorano il tris con Delishi e poi con De Michele: traversa colpita dal numero 10. Quota 23 punti dopo 16 turni: l'analisi del tecnico della Primavera biancoverde, Gigi Molino per "Stadio Giovani", rubrica di OttoChannel - Canale 16: "È stata una buonissima partita in cui abbiamo messo in evidenza qualche ragazzo che aveva avuto meno spazio e con le defezioni che abbiamo avuto. - ha spiegato l'allenatore dei lupacchiotti - C'è stata una prestazione di qualità contro una squadra che occupa il quarto posto. Sono contento per il risultato e per la qualità del gioco espressa e tutto ciò mi fa ben sperare per il prosieguo del campionato".

"Non bisogna lasciare nulla al caso dando tutto"

Diversi infortuni nella prima parte della stagione: il gruppo biancoverde ha risposto con decisione agli stop e alle difficoltà. Ora c'è lo Spezia nel mirino dei lupi: liguri distanti tre punti e che occupano la quinta e ultima posizione per i playoff. "Abbiamo delle partite difficili nel prossimo futuro. Incontreremo le big del campionato che fanno settore giovanili ad alto livello da anni. Lo Spezia è una di queste. - ha aggiunto Molino - È una trasferta proibitiva. Abbiamo degli infortuni importanti. Abbiamo perso Aloisi, Pignatelli e D'Onofrio. Di Costanzo non sta ancora bene, qualcun altro ha la febbre, ma ho una rosa abbastanza profonda e dei ragazzi che mi seguono. Sono sempre ragazzi e quella gara che sembra difficile può diventare semplice a livello giovanile. Conta confermare il lavoro, giocare a calcio, divertirsi e non lasciare nulla al caso dando tutto. Poi prederemo il risultato finale

"La fortuna di aver allenato tutte le under"

La condivisione del progetto con le altre formazioni nel percorso individuale da tecnico nel settore giovanile per Molino: "Siamo un gruppo unito. Dall'attività di base con Sarno passando per Giuliano (Capobianco, ndr) e Antonio (Peluso, ndr) con le under finendo con la Primavera: la fortuna mia è quella di aver allenato tutte le categorie. Ho la conoscenza totale di tutti i calciatori che compongono il settore giovanile dai 2006 ai 2014. Conosco tutte le loro caratteristiche".