Palermo-Avellino a Pasqua: date e orari dei match fino all'ultimo turno

Avellino in campo a Pasqua al "Barbera" di Palermo: sfida contro i rosanero in programma domenica 5 aprile con calcio d'inizio alle 19.30. Ecco il calendario biancoverde fino all'ultima giornata di stagione regolare in Serie B. Due turni con gli irpini in campo di sabato, poi per le ultime tre giornate l'Avellino giocherà di venerdì. Gli ultimi due turni di campionato saranno disputati con la contemporaneità su tutti i campi, di venerdì primo maggio alle 15 il penultimo atto, di venerdì 8 maggio alle 20.30 l'epilogo. Clicca qui per il calendario completo.
Il calendario dei lupi fino all'ultima giornata di stagione regolare
29) Avellino-Padova: sabato 7 marzo ore 15
30) Virtus Entella-Avellino: domenica 15 marzo ore 15
31) Avellino-Sudtirol: mercoledì 18 marzo ore 20
32) Sampdoria-Avellino: domenica 22 marzo ore 17.15
33) Palermo-Avellino: domenica 5 aprile ore 19.30
34) Avellino-Catanzaro: sabato 11 aprile ore 17.15
35) Mantova-Avellino: sabato 18 aprile ore 15
36) Avellino-Bari: venerdì 24 aprile ore 21
37) Empoli-Avellino: venerdì 1° maggio ore 15
38) Avellino-Modena: venerdì 8 maggio ore 20.30