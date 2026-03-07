Avellino-Padova: le probabili formazioni, gara chiave per i lupi Alle 15 la sfida per la ventinovesima giornata di Serie B

Con Izzo e Palmiero tra i convocati e senza D'Andrea, Pandolfi, il lungodegente Favilli e gli squalificati Le Borgne e Tutino: così l'Avellino vive le ultime ore pregara del match con il Padova, spartiacque nel cammino biancoverde. Ballardini ha chiesto il cambio di passo al gruppo, anche la tifoseria ha sottolineato la necessità della vittoria per l'obiettivo salvezza scacciando via la crisi. Il tecnico ha aperto anche alla soluzione della difesa a 4, ma dovrebbe essere confermato il 3-5-2 con Daffara in porta, la linea difensiva composta da Cancellotti, Simic ed Enrici e con Missori e Sala sulle fasce. Palmiero da regista con Kumi mezzala destra e uno tra Sounas e Besaggio da mezzala sinistra. In attacco potrebbe esserci il tandem Biasci-Patierno. In caso di 4-3-1-2 Insigne può essere il trequartista. Il Padova non potrà contare su Bortolussi, indisponibile al pari di Voltan, Barreca, Boi, Tumiatti, Bacci, Harder, Gomez e Russini.

Le probabili formazioni

Serie B

Ventinovesima Giornata

Avellino-Padova

Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Enrici; Missori, Kumi, Palmiero, Sounas, Sala; Biasci, Patierno. All. Ballardini. A disp. Iannarilli, Izzo, Russo, Sgarbi, Reale, Palumbo, Armellino, Besaggio, Sassi, Fontanarosa, Milani, Insigne

Padova (4-4-2): Sorrentino; Belli, Perrotta, Sgarbi, Faedo; Capelli, Crisetig, Fusi, Di Mariano; Lasagna, Caprari. All. Andreoletti. A disp. Fortin, Mouquet, Favale, Ghiglione, Pastina, Villa, Capelli, Di Maggio, Giunti, Silva, Varas, Buonaiuto, Seghetti

Arbitro: Perenzoni

Assistenti: Belsanti e Scarpa

Quarto ufficiale: Castellone

VAR e AVAR: Gualtieri e Fourneau