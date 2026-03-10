Entella-Avellino: ecco quanti biglietti sono a disposizione dei tifosi irpini

Alle 10 inizierà la prevendita biglietti per il settore ospiti, la Gradinata Nord, dello stadio "Enrico Sannazzari" di Chiavari che domenica (ore 15) ospiterà la gara Virtus Entella - Avellino, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie B. Sono 1729 i tagliandi a disposizione dei tifosi irpini. A seguito della decisione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, i residenti in Campania non potranno acquistare biglietti di settori differenti dalla Gradinata Nord del "Sannazzari" e, inoltre, è prevista l'incedibilità dei titoli.
Altri dettagli sulla trasferta a Chiavari
I ticket saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito TicketOne e avranno un costo di 14 euro compresi i diritti di prevendita. I bambini sino a 6 anni potranno entrare gratuitamente, previo il rilascio del biglietto omaggio da richiedere all’indirizzo e-mail accrediti@entella.it entro il termine perentorio di sabato 14 (ore 13). La vendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19 di sabato 14. Per l'itinerario l'uscita autostradale obbligatoria è quella di Lavagna ed il parcheggio riservato è adiacente l’ingresso del settore.