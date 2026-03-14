Avellino, Ballardini: "Testa solo all'Entella, concretezza con le nostre idee"

"Affronteremo una squadra solida, che sa bene cosa vuole, che è molto concreta in casa e ci vorrà il miglior Avellino per fare bene". Così Davide Ballardini ha presentato la gara di Chiavari con i lupi che saranno ospiti della Virtus Entella domani (ore 15) al "Sannazzari". "Ci sarà il turno infrasettimanale, ma io penso e la squadra pensa solo alla gara con l'Entella. Poi penseremo al resto. - ha spiegato il tecnico dei lupi - I difensori? In questo momento ho a disposizione 4 centrali. Reale non ci sarà. Ho Enrici, Izzo, Simic e Fontanarosa. Enrici è un ragazzo meraviglioso e non lo scopro io, lo conoscete meglio di me. Le Borgne? Mi piace molto. Ha 20 anni, è chiaro che commette ancora qualche cavolatina, ma è normale proprio per la gioventù. Può ricoprire diversi ruoli del centrocampo e migliora con i giorni che passano".
Reale out per una lesione muscolare di secondo grado
"Russo ha qualità straordinarie e non condivido quando si ragiona sull'essere di qualità solo a gara in corso o meno. Ha 27 anni e non si può ragionare così. Ne avesse 37 sarebbe un altro discorso. È limitante pensare così di un giocatore. Che poi si possa essere decisivi anche a gara in corso è un ulteriore discorso. Reale? Ha una lesione di secondo grado e, quindi, credo che non lo vedremo presto".