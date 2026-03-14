Avellino, Ballardini: "Testa solo all'Entella, concretezza con le nostre idee" Il tecnico biancoverde ha presentato la gara in programma domani (ore 15) al "Sannazzari"

"Affronteremo una squadra solida, che sa bene cosa vuole, che è molto concreta in casa e ci vorrà il miglior Avellino per fare bene". Così Davide Ballardini ha presentato la gara di Chiavari con i lupi che saranno ospiti della Virtus Entella domani (ore 15) al "Sannazzari". "Ci sarà il turno infrasettimanale, ma io penso e la squadra pensa solo alla gara con l'Entella. Poi penseremo al resto. - ha spiegato il tecnico dei lupi - I difensori? In questo momento ho a disposizione 4 centrali. Reale non ci sarà. Ho Enrici, Izzo, Simic e Fontanarosa. Enrici è un ragazzo meraviglioso e non lo scopro io, lo conoscete meglio di me. Le Borgne? Mi piace molto. Ha 20 anni, è chiaro che commette ancora qualche cavolatina, ma è normale proprio per la gioventù. Può ricoprire diversi ruoli del centrocampo e migliora con i giorni che passano".

Reale out per una lesione muscolare di secondo grado

"Russo ha qualità straordinarie e non condivido quando si ragiona sull'essere di qualità solo a gara in corso o meno. Ha 27 anni e non si può ragionare così. Ne avesse 37 sarebbe un altro discorso. È limitante pensare così di un giocatore. Che poi si possa essere decisivi anche a gara in corso è un ulteriore discorso. Reale? Ha una lesione di secondo grado e, quindi, credo che non lo vedremo presto".