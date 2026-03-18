LIVE | Avellino-Sudtirol: le formazioni ufficiali, Palmiero titolare La sfida del trentunesimo turno: Fontanarosa terzino sinistro, Biasci-Patierno in attacco

La sfida Avellino-Sudtirol

0' - Ballardini punta su Fontanarosa terzino sinistro con la conferma di Cancellotti a destra e della coppia Simic-Izzo al centro in difesa. A centrocampo Palmiero recupera ed è titolare con Besaggio e Sounas nei ruoli di mezzala. Palumbo è ancora una volta il trequartista con il turnover offensivo. Patierno e Biasci dal primo minuto: riposo per Russo, decisivo nelle due vittorie consecutive e che parte dalla panchina come Tutino, titolare a Chiavari. Modulo 3-5-2, invece, per il Sudtirol, privo degli squalificati Tait e Zedadka e dell'ex Molina. C'è un altro ex biancoverde titolare, Masiello, in difesa con El Kaouakibi e Veseli. In attacco il duo Tonin-Merkaj.

Il tabellino

Serie B

Trentunesima Giornata

Avellino-Sudtirol

Avellino (4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Sounas, Palumbo, Besaggio; Insigne; Tutino, Russo. All. Ballardini. A disp. Iannarilli, Missori, Sala, Tutino, Russo, Kumi, Sgarbi, Armellino, Le Borgne, Enrici, Milani, Insigne

Sudtirol (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Masiello, Veseli; Davi, Frigerio, Crnigoj, Tronchin, Bordon; Merkaj, Tonin. All. Castori. A disp. Borra, Theiner, Mancini, Martini, Pecorino, Sabatini, Casiraghi, Kofler, Brik, Verdi

Arbitro: Galipò

Assistenti: Niedda e Pascarella

Quarto ufficiale: Madonia

VAR e AVAR: Monaldi e Di Vuolo