Patierno, primo gol in B: "Momento bellissimo, vince la squadra" "Gioia che condivido con tutto il gruppo. Il rigore? Ero tranquillo e convinto che non ci fosse"

"Sono contento al di là del gol. Devo ancora rendermi conto, ma sono soprattutto felice per ciò che è stato fatto dalla squadra, per ciò che stiamo facendo tutti insieme": così Cosimo Patierno si è espresso al termine del match vinto dall'Avellino contro il Sudtirol (3-2). L'attaccante ha aperto la gara con l'1-0 al 24' e ha centrato il primo gol in Serie B. "Da me la gente si attende tanto, ma io ce la metto tutta sempre. È arrivato il gol, sono tranquillo e contento".

"Sul controllo VAR ero tranquillo, accettiamo la decisione"

Patierno ha segnato, ha firmato l'assist per Besaggio e si è ritrovato nell'episodio del rigore dell'1-1 con il braccio largo sul cross di Casiraghi con il VAR a richiamare Galipò per il penalty, non fischiato dal campo: "Ero convinto che non ci fosse e l'avevo detto anche ai miei compagni. Accettiamo la decisione, avranno valutato in modo diverso dalla sala VAR, ma ciò che conta è la reazione ai quei momenti".

"Ho semplicemente seguito la gara del mio migliore amico"

Domenica Patierno ha seguito il match di Serie D a Barletta mentre l'Avellino era in campo a Chiavari contro l'Entella (la punta era ferma per il turno di squalifica da scontare: "La società sapeva chiaramente, ho seguito la squadra dal vivo anche quando ero fermo per motivi di salute. Lì nessuno l'ha sottolineato. Domenica ero a casa e a dieci minuti c'era la partita del mio migliore amico. Non vedo il motivo delle polemiche. Ad Avellino sto bene. La dedica per il gol? Alla mia famiglia. Per la prima volta in stagione allo stadio c'erano mia moglie e le mie figlie".