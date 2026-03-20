L'arbitro di Sampdoria-Avellino: Chiffi ritrova i lupi dopo più di 8 anni Bilancio da 2 pareggi e 7 sconfitte per i biancoverdi. Blucerchiati con una sola vittoria in 7 gare

La gara Sampdoria-Avellino, valida per la trentaduesima giornata di Serie B e in programma domenica (ore 17.15) al "Ferraris", sarà diretta da Daniele Chiffi della sezione di Padova con Marco Scatragli della sezione di Arezzo e Dario Garzelli della sezione di Livorno assistenti e Jules Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Marco Serra della sezione di Torino con Luigi Nasca della sezione di Bari AVAR. Chiffi, internazionale UEFA e FIFA dal 2022, 125 gare dirette in Serie A, 109 in Serie B, ritrova l'Avellino dopo più di 8 anni (16 dicembre 2017 l'ultimo incontro). Sono 9 i precedenti per i lupi con il fischietto veneto: l'Avellino non ha mai vinto (7 sconfitte e 2 pareggi). Bilancio da una vittoria, un pareggio e 5 sconfitte nei 7 precedenti della Samp con Chiffi.

Le 9 gare con Chiffi arbitro per i lupi

Viareggio-Avellino 1-1 del 28 ottobre 2012 (Prima Divisione, girone B), Avellino-Benevento 0-2 del 3 febbraio 2013 (Prima Divisione, girone B), Siena-Avellino 3-0 del 13 ottobre 2013 (Serie B), Brescia-Avellino 3-2 del 22 maggio 2015 (Serie B), Salernitana-Avellino 3-1 del 6 settembre 2015 (Serie B), Avellino-Spezia 0-1 del 5 marzo 2016 (Serie B), Bari-Avellino 2-1 del 17 dicembre 2016 (Serie B), Pescara-Avellino 2-1 del 21 ottobre 2017 (Serie B) e Avellino-Ascoli 1-1 del 16 dicembre 2017 (Serie B)

Le designazioni arbitrali

Serie B

Trentaduesima Giornata

Cesena-Catanzaro: Calzavara

Juve Stabia-Spezia: Di Marco

Padova-Palermo: Marinelli

Monza-Venezia: Guida

Modena-Mantova: Ferrieri Caputi

Bari-Carrarese: Perenzoni

Empoli-Pescara: Rapuano

Sudtirol-Frosinone: Piccinini

Sampdoria-Avellino: Chiffi

Virtus Entella-Reggiana: Sozza