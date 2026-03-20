Sampdoria-Avellino: l'itinerario per la tifoseria biancoverde Domenica (ore 17.15) la sfida tra i blucerchiati e i biancoverdi a Marassi

Polverizzati in pochi minuti, nella mattinata di martedì, gli 871 biglietti a disposizione dei tifosi biancoverdi per la sfida Sampdoria-Avellino, in programma domenica (ore 17.15) al "Luigi Ferraris" e il club irpino ha reso noto l'itinerario per i supporter verso Genova, verso la gara della trentaduesima giornata del campionato di Serie B.

Il percorso verso Genova

"Per raggiungere lo dtadio Luigi Ferraris, utilizzare esclusivamente l’uscita autostradale Genova Est. Dall’uscita, seguire le indicazioni per il parcheggio denominato Piastra Genova Est. - si legge nella nota dell'US Avellino, articolata di concerto con le forze dell'ordine - Dal parcheggio sarà attivo un servizio navetta dedicato, che effettuerà collegamenti continui per lo stadio. La durata del tragitto è di circa 10 minuti. L’inizio del servizio navette è previsto per le ore 14.15".