Avellino: prima convocazione per Daffara con l'Italia Under 21 Il ct Baldini punta sul portiere di proprietà della Juventus, in prestito al club biancoverde

Il portiere dell'Avellino, Giovanni Daffara, è stato convocato da commissario tecnico dell'Italia Under 21, Silvio Baldini, per le gare contro la Macedonia del Nord (giovedì 26 alle 18.15 al Castellani di Empoli) e contro la Svezia (martedì 31 alle 18.30 a Boras). Prima convocazione, quindi, nell'under azzurra per l'estremo difensore di proprietà della Juventus, in prestito in biancoverde dalla scorsa estate. Daffara ha vissuto i primi due mesi della stagione da vice di Antony Iannarilli prima di diventare il titolare dalla gara di Pescara (28 ottobre scorso). Marcello Trotta è stato l'ultimo calciatore dell'Avellino convocato dall'Italia Under 21 nel 2015 con la partecipazione all'Europeo di categoria in Repubblica Ceca (assist per Marco Benassi nella vittoria contro l'Inghilterra).

Piotti, Tacconi e Visi prima di Daffara con l'azzurro e l'Irpinia

Ottorino Piotti, estremo difensore della promozione in A e delle prime due salvezze in massima serie, fu convocato da biancoverde per la Nazionale Olimpica Italiana. Gli altri portieri con un passato all'Avellino e anche azzurro sono stati Stefano Tacconi, protagonista in all'ombra del Partenio dal 1980 al 1983 (tre salvezze di fila e passaggio alla Juventus), secondo portiere al Mondiale di Italia '90 e azzurro prima con la Nazionale Olimpica e con la Nazionale maggiore dal 1987 al 1991, e Stefano Visi, under 21 dal '92 al '94, vice di Francesco Toldo nell'Europeo di categoria vinto nella finale contro il Portogallo, prima dell'anno in Irpinia per la Serie B 1995/1996.

Prima con gli azzurrini anche per Ahanor, Cacciamani e Mannini

Baldini non potrà contare sugli infortuni Mane, Idrissi e Camarda rispetto alle precedenti gare di qualificazione con l'Italia che punta all'aggancio alla Polonia capolista del girone di qualificazione alla finae finale dell'Europeo di Albania e Serbia 2027. Palestra e Pisilli sono stati convocati da Rino Gattuso per i playoff Mondiali. Prima convocazione per Daffara, per il difensore dell’Atalanta Honest Ahanor, per il difensore Mattia Mannini e l'esterno sinistro Alessio Cacciamani della Juve Stabia.

I convocati

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Edoardo Motta (Lazio), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M'gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Gabriele Guarino (Empoli), Brando Moruzzi (Empoli);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Juve Stabia), Cher Ndour (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Roma);

Attaccanti: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone)