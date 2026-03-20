Nuoto: 16 nuovi istruttori in provincia di Avellino Corso di formazione per istruttore di nuoto organizzato dal Comitato Regione Campano della FIN

Corso di formazione per istruttori di nuoto organizzato dal Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Nuoto con la supervisione del delegato provinciale FIN Avellino, Mario Altavilla, e del coordinatore regionale e vice presidente FIN Campania, Vincenzo Allocco, che ha creduto nell'opportunità e nella realtà irpina per l'edizione 2026. La piscina del Country Sport a Picarelli ha ospitato il secondo corso di formazione con 16 tecnici tutti promossi e ora "brevettati".

Irpinia in crescita per numeri nel nuoto

La qualifica ottenuta consentirà maggior gestione nelle aree interne con la provincia di Avellino che avrà nuovi istruttori sul territorio del capoluogo, ma non solo. L'Irpinia avrà nuovi tecnici per rispondere alle esigenze nel settore natatorie per i diversi comuni. La FIN Avellino ha rimarcato la disponibilità garantita dal Country per l'evento natatorio ed è pronta per i nuovi eventi in calendario lungo il 2026.