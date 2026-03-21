È la vigilia di Sampdoria-Avellino: valutazioni sulle fasce Domani (ore 17.15) la sfida al "Ferraris" tra i blucerchiati e i biancoverdi

Rifinitura in mattinata, alle 11, al "Partenio-Lombardi", conferenza stampa pre-gara alle 9.30 per Davide Ballardini alla vigilia di Sampdoria-Avellino. Ultime valutazioni per il tecnico biancoverde verso Marassi con l'assenza di Tommaso Cancellotti determinata dal quinto giallo in campionato. Appare probabile il ritorno di Filippo Missori sulla corsia destra per il 4-3-1-2, ma il tecnico romagnolo ha garantito sorprese. L'ultima è stata l'impiego di Alessandro Fontanarosa da terzino sinistro. Sulla corsia può tornare Marco Sala, ma occhio agli equilibri tra difesa e centrocampo e alle scelte di Ballardini. Al centro del pacchetto arretrato ci saranno Armando Izzo e Lorenco Simic.

Cinque indisponibili tra i blucerchiati, dubbio Henderson

Sprint anche per la Sampdoria che in mattinata svilupperà la rifinitura sul campo superiore del "Mugnaini". Nelle scorse ore i blucerchiati hanno lavorato con una sessione di videoanalisi prima di spostarsi sul terreno di gioco per una seduta a base di attivazione atletica e tecnica, esercitazioni tattiche e sviluppo della palle inattive con partitella finale a cui non hanno preso parte i titolari del match perso dalla Samp a Carrara (2-0), impegnati solo in una serie di ripetute. Liam Henderson ha raggiunto i compagni di squadra, ma solo per parte dell'allenamento. Recupero per Oliver Abildgaard e Lorenzo Malanca, destinati all'indisponibilità per la gara con l'Avellino al pari di Dennis Hadzikadunic, da sole terapie. Attilio Lombardo non potrà contare anche su Salvatore Esposito, espulso a Carrara.