Ballardini: "Testa solo all'Avellino e al nostro percorso" "Daffara? Contento per lui, deve crescere, ma ha qualità per giocare in A in futuro"

"Affronteremo la terza gara di questo periodo con sfide ravvicinate. Dai 6 ai 7 calciatori sono stati sempre impiegati, ma la squadra sta bene e ho visto il solito atteggiamento da gruppo che ho visto dai primi giorni". Così Davide Ballardini ha presentato Sampdoria-Avellino, in programma domani (ore 17.15) a Marassi: "La Samp ha una rosa competitiva, con esperienza e qualità. Vivono un momento di difficoltà e proprio in questi momenti le squadre tirano fuori tutto per uscire dai periodi negativi. Basta poco per ricompattarsi, noi dovremo fare il nostro per vivere ciò che occorre per il nostro cammino. Il mio ritorno a Marassi? Sono l'allenatore dell'Avellino, per me non cambia nulla. Il mio passato genoano è un discorso diverso, ma io e il mio staff guidiamo l'Avellino. Abbiamo raggiunto un equilibrio e dovremo essere bravi a confermarlo".

"Missori è forte anche da terzino e dovrà dimostrarlo"

Missori è pronto al ritorno dal primo minuto sulla destra. Cancellotti sarà out per squalifica: "Vedo Enrici più da centrale che da esterno. Missori è forte anche da terzino e deve dimostrarlo al cento per cento. Ci sono tutte le qualità", ha spiegato Ballardini. Sulla prima convocazione di Daffara con la Nazionale Under 21: "Ha qualità importanti per fisico e tecnica. - ha aggiunto il tecnico dei lupi - Ha solo bisogno di crescre come normale che sia. Dovrà essere più padrone dell'area con più decisione e carisma facendo le qualità indubbie che ha. Le prerogative per giocare in A in futuro ci sono tutte".