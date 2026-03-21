Sampdoria-Avellino, i convocati: 5 assenze tra i lupi, ma riecco Pandolfi Lombardo senza lo squalificato Esposito e gli infortunati Abildgaard, Malanca e Hadzikadunic

Allo squalificato Cancellotti (turno di stop per il quinto giallo in campionato), al lungodegente Favilli (per l'attaccante la prospettiva è il rientro in gruppo dopo la pausa Nazionali) e a Reale (recupero dalla lesione al soleo di sinistra) nell'elenco degli indisponibili per Sampdoria-Avellino si aggiungono Iannarilli e Sgarbi. Riposo per l'estremo difensore a causa del trauma contusivo alla rotula del ginocchio destro, sindrome influenzale, invece, per l'attaccante. Rientro in gruppo per Pandolfi che ha superato la lesione di basso grado al retto femorale di sinistra.

La Samp recupera Henderson

Sponda Samp Lombardo ritrova Henderson. Si confermano le assenze di Abildgaard, Malanca e Hadzikadunic. Salvatore Esposito salterà il match di domani per squalifica (espulso di Carrarese-Sampdoria).

I calciatori a disposizione

2 Missori, 3 Sala, 4 Izzo, 6 Palmiero, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 9 Patierno, 10 Russo, 11 D’Andrea, 14 Biasci, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 27 Le Borgne, 30 Daffara, 39 Besaggio, 44 Simic, 45 Pane, 53 Sassi, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 94 Insigne