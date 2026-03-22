Sampdoria-Avellino: le probabili formazioni Alle 17.15 la sfida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B

Alle 17.15 sarà calcio d'inizio per la sfida Sampdoria-Avellino con i lupi reduci da tre vittorie di fila e vogliosi di chiudere al meglio prima dell'ultima pausa Nazionali. Gli irpini vivranno due trasferte consecutive: prima Marassi, poi Palermo la domenica di Pasqua alle 19.30. L'Avellino riparte dal +8 sulla zona playout alla vigilia della trentaduesima giornata che ha visto proprio i rosanero per di più un'ora in 10 e vincenti a Padova con il risultato di 1-0. I veneti hanno optato per il cambio in panchina: esonerato Andreoletti.

Missori sulla fascia destra, occhio all'attacco

Cambi minimi per l'Avellino con Cancellotti out per squalifica con le assenze di Iannarilli (trauma contusivo al ginocchio destro) e Sgarbi (sindrome influenzale), indisponibili al pari di Reale, ancora ai box, e del lungodegente Favilli. Missori sarà il terzino destro nel 4-3-1-2 con Simic e Izzo al centro della difesa con Sala in vantaggio su Fontanarosa per il ruolo di terzino sinistro. A centrocampo si vola verso la conferma di Palmiero regista con Sounas e Besaggio negli spot di mezzala e con Palumbo trequartista. Per l'attacco occhio all'ulteriore novità con il ritorno dei titolari di Chiavari, Russo e Tutino, a segno nel match d'andata, al posto di chi è stato impiegato dal primo minuto nel turno infrasettimanale, Patierno e Biasci.

Le probabili formazioni

Serie B

Trentaduesima Giornata

Sampdoria-Avellino

Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Palma, Ferrari, Viti; Di Pardo, Ricci, Conti, Depaoli; Cherubini, Begic; Brunori. All. Lombardo. A disp. Coucke, Ghidotti, Ravaglia, Cicconi, Giordano, Riccio, Barak, Pierini, Casalino, Pafundi, Henderson, Coda, Soleri

Avellino (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic, Izzo, Sala; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Russo, Tutino. All. Ballardini. A disp. Sassi, Pane, Pandolfi, Patierno, D'Andrea, Biasci, Kumi, Armellino, Le Borgne, Enrici, Fontanarosa, Milani, Insigne

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Scatragli e Garzelli

Quarto ufficiale: Andeng Tona Mbei

VAR e AVAR: Serra e Nasca