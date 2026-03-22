LIVE | Sampdoria-Avellino 0-0 all'intervallo: equilibrio a Marassi

La sfida Sampdoria-Avellino
Fine primo tempo: Sampdoria-Avellino 0-0
46' - Occasione Samp, chiusura di Sala in area, fallo su Pandolfi e rilancio biancoverde.
45' - Un minuto di recupero.
45' - Ammonito Pafundi, fallo su Izzo.
42' - Ammonito Palmiero, fallo su Pierini.
31' - Ammonito Brunori.
31' - Occasione con Sounas, nata dal recupero di Palumbo, il greco supera il diretto avversario e va di precisione e non di forza con il mancino: tentativo respinto da Martinelli con il piede destro.
26' - Ammonito Pandolfi: ferma Martinelli, pronto al rilancio.
25' - Ci prova anche l'Avellino con due corner. Uscita da una lunga fase difensiva.
19' - Sviluppi da palla inattiva, Ricci al volo, conclusione girata in angolo da Daffara.
15' - L'Avellino ha gestito un avvio di gara non semplice. Samp da forzatura alla ricerca del vantaggio, ma Daffara sempre in controllo e mai chiamato in causa.
5' - Carica la Sampdoria: Pierini al volo, palla sul fondo.
3' - Contatto Sala-Brunori in area: per Chiffi è tutto regolare.
1' - Via al match.
0' - Dentro Missori sulla fascia destra nel 4-3-1-2 con Pandolfi al rientro tra i convocati e subito titolare in attacco con Russo. Sampdoria con il 4-2-3-1: Brunori punta con Pierini, Begic e Pafundi alle spalle dell'ex Palermo.
Il tabellino
Serie B
Trentaduesima Giornata
Sampdoria-Avellino 0-0
Sampdoria (4-2-3-1): Martinelli; Di Pardo, Palma, Viti, Giordano; Ricci, Conti; Pierini, Begic, Pafundi; Brunori. All. Lombardo. A disp. Ghidotti, Coucke, Riccio, Cicconi, Coda, Cherubini, Henderson, Depaoli, Ferrari, Casalino, Barak, Soleri
Avellino (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic, Izzo, Sala; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Russo, Pandolfi. All. Ballardini. A disp. Sassi, Tutino, Patierno, D'Andrea, Biasci, Kumi, Armellino, Le Borgne, Enrici, Fontanarosa, Milani, Insigne
Arbitro: Chiffi
Ammoniti: Pandolfi (A), Brunori (S), Palmiero (A), Pafundi (S)
Assistenti: Scatragli e Garzelli
Quarto ufficiale: Andeng Tona Mbei
VAR e AVAR: Serra e Nasca