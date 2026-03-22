LIVE | Sampdoria-Avellino 0-0 all'intervallo: equilibrio a Marassi La sfida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B

La sfida Sampdoria-Avellino

Fine primo tempo: Sampdoria-Avellino 0-0

46' - Occasione Samp, chiusura di Sala in area, fallo su Pandolfi e rilancio biancoverde.

45' - Un minuto di recupero.

45' - Ammonito Pafundi, fallo su Izzo.

42' - Ammonito Palmiero, fallo su Pierini.

31' - Ammonito Brunori.

31' - Occasione con Sounas, nata dal recupero di Palumbo, il greco supera il diretto avversario e va di precisione e non di forza con il mancino: tentativo respinto da Martinelli con il piede destro.

26' - Ammonito Pandolfi: ferma Martinelli, pronto al rilancio.

25' - Ci prova anche l'Avellino con due corner. Uscita da una lunga fase difensiva.

19' - Sviluppi da palla inattiva, Ricci al volo, conclusione girata in angolo da Daffara.

15' - L'Avellino ha gestito un avvio di gara non semplice. Samp da forzatura alla ricerca del vantaggio, ma Daffara sempre in controllo e mai chiamato in causa.

5' - Carica la Sampdoria: Pierini al volo, palla sul fondo.

3' - Contatto Sala-Brunori in area: per Chiffi è tutto regolare.

1' - Via al match.

0' - Dentro Missori sulla fascia destra nel 4-3-1-2 con Pandolfi al rientro tra i convocati e subito titolare in attacco con Russo. Sampdoria con il 4-2-3-1: Brunori punta con Pierini, Begic e Pafundi alle spalle dell'ex Palermo.

Il tabellino

Serie B

Trentaduesima Giornata

Sampdoria-Avellino 0-0

Sampdoria (4-2-3-1): Martinelli; Di Pardo, Palma, Viti, Giordano; Ricci, Conti; Pierini, Begic, Pafundi; Brunori. All. Lombardo. A disp. Ghidotti, Coucke, Riccio, Cicconi, Coda, Cherubini, Henderson, Depaoli, Ferrari, Casalino, Barak, Soleri

Avellino (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic, Izzo, Sala; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Russo, Pandolfi. All. Ballardini. A disp. Sassi, Tutino, Patierno, D'Andrea, Biasci, Kumi, Armellino, Le Borgne, Enrici, Fontanarosa, Milani, Insigne

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Pandolfi (A), Brunori (S), Palmiero (A), Pafundi (S)

Assistenti: Scatragli e Garzelli

Quarto ufficiale: Andeng Tona Mbei

VAR e AVAR: Serra e Nasca