Sampdoria-Avellino 2-1: tabellino e voti dei lupi Ora l'ultima sosta Nazionali del torneo. I lupi ripartiranno da Palermo nella domenica di Pasqua

L'Avellino si ferma dopo tre vittorie di fila. La Sampdoria ha battuto i lupi con il risultato di 2-1 al "Ferraris" nella gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B. Equilibrio nel primo tempo e in avvio della ripresa. In una fase di gestione per gli irpini, Brunori firma il vantaggio blucerchiato al 72' e sblocca il match. La Samp trova il raddoppio a dieci minuti dal termine con il colpo di testa di Palma. Allungo dei padroni di casa, ma Biasci rilancia l'Avellino nel finale. Al minuto 84 il toscano accorcia le distanze. I lupi non trovano, però, le risorse utili per il pari nei secondi finali. Quota 39 per i biancoverdi, al nono posto con la Carrarese, all'ultima pausa Nazionali del torneo. Divario sulla zona playout da certificare in serata con Entella-Reggiana, ma c'è il margine salvezza, da rafforzare negli ultimi 6 turni. La squadra di Ballardini ripartirà da una nuova trasferta, a Palermo, alle 19.30 della domenica di Pasqua.

Il tabellino

Serie B

Trentaduesima Giornata

Sampdoria-Avellino 2-1

Marcatori: 27' st Brunori (S), 35' st Palma (S), 39' st Biasci (A)

Sampdoria (4-2-3-1): Martinelli; Di Pardo, Palma, Viti, Giordano; Ricci, Conti (38' st Henderson); Pierini, Begic (29' st Barak), Pafundi (1' st Cherubini); Brunori (29' st Coda). All. Lombardo. A disp. Ghidotti, Coucke, Riccio, Cicconi,, Depaoli, Ferrari, Casalino, Soleri

Avellino (4-3-1-2): Daffara 5; Missori 5,5, Simic 5, Izzo 5,5, Sala 6; Sounas 6, Palmiero 6 (33' st Le Borgne sv), Besaggio 5,5 (33' st D'Andrea sv); Palumbo 5,5 (33' st Tutino 6,5); Russo 5,5, Pandolfi 5 (1' st Biasci 6,5). All. Ballardini 5,5. A disp. Sassi, Patierno, Kumi, Armellino, Enrici, Fontanarosa, Milani, Insigne

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Pandolfi (A), Brunori (S), Palmiero (A), Pafundi (S), Sounas (A), Russo (A), Giordano (S)

Assistenti: Scatragli e Garzelli

Quarto ufficiale: Andeng Tona Mbei

VAR e AVAR: Serra e Nasca

Recupero: 1' pt, 5' st