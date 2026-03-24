Avellino: margine salvezza, ostacoli Palermo e Catanzaro dopo la sosta Margine, ma il massimo delle motivazioni per centrare l'obiettivo primario

Presto per fare calcoli e l'ultimo turno ha certificato la necessità di ogni club: pensare unicamente al prossimo match e all'obiettivo di squadra andando oltre i risultati dagli altri campani. In 90 minuti l'Avellino è passato dal +8 al +5 sulla zona playout. L'epilogo del trentaduesimo turno di Serie B con la vittoria della Virtus Entella sulla Reggiana ha determinato l'aggancio dei biancocelesti di Chiavari a Padova, Mantova e Sampdoria per un gruppone a quota 34, al secondo posto che porta allo spareggio salvezza nella post-season.

5 punti di vantaggio, 5 squadre alle spalle dalla zona playout

Guai cullarsi sul margine costruito nelle tre vittorie di fila, guai pensare al numero di squadre alle spalle, ben 5 per l'Avellino dalla zona playout. Ballardini ha indicato la strada nel post-gara di Marassi: occorre trovare sempre il massimo delle motivazioni anche perché l'obiettivo salvezza non è stato ancora centrato dai lupi: dopo la sosta per le Nazionali, i biancoverdi saranno ospiti del Palermo nella domenica di Pasqua con i rosanero da ultima chiamata per mettere pressione su Frosinone e Monza in chiave promozione diretta. Poi l'Avellino affronterà il Catanzaro da piena zona playoff al "Partenio-Lombardi" sabato 11.