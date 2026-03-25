Palermo-Avellino: i dettagli per la trasferta dei tifosi irpini Domenica 5 la sfida al "Barbera": rosanero senza Rui Modesto

Determinazione numero 12 da parte dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e per Palermo-Avellino ecco le disposizioni. I tifosi irpini potranno raggiungere il "Barbera" per assistere al match nel giorno di Pasqua (5 aprile ore 19.30), ma potranno accedere solo al settore ospiti dell'impianto sportivo del Parco della Favorita e solo se in possesso della fidelity card dell'US Avellino. I residenti in Irpinia sono vincolati all'acquisto di un tagliando per il settore ospiti con la sottoscrizione del programma di fidelizzazione del club biancoverde. Inoltre, l'ONMS ha suggerito l'implementazione del servizio di stewarding, il rafforzamento dei servizi, compreso quelli relativi al filtraggio e al prefiltraggio.

Ripresa per i biancoverdi: "Partenio-Lombardi" a porte aperte

Ripartenza alle 16 per i lupi dopo due giorni di riposo. Allenamento pomeridiano al "Partenio-Lombardi" con porte aperte in tribuna Montevergine. Sarà gestione per alcuni calciatori. Palmiero è reduce dalla forzatura nelle ultime gare per andare oltre il fastidio al ginocchio, accusato dalla settimana di preparazione per la gara con l'Entella a Chiavari. A Palermo Ballardini potrà contare su Cancellotti, che con la Sampdoria ha scontato il turno di squalifica. I rosanero non potranno contare su Rui Modesto, espulso nel match vinto dalla squadra di Inzaghi a Padova (0-1).

Palermo-Avellino dal documento ufficiale ONMS

"Per l'incontro di calcio di Serie B "Palermo - Avellino", in programma il 5 aprile 2026, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l'adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative, come indicato dalla medesima Questura: vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Avellino esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva "US Avellino 1912"; implementazione del servizio di stewarding; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto specifiche disposizioni di settore": clicca qui per il documento ufficiale.