Avellino, passo da big con Ballardini in panchina Ripresa la preparazione al Partenio in vista del Palermo

È ripresa nel pomeriggio la preparazione dell'Avellino che, dopo due giorni di riposo, è tornato in campo per iniziare a preparare la sfida di Palermo, in programma nella domenica di Pasqua. Ballardini avrà una settimana in più per preparare l'ostico impegno in Sicilia e lavorare su alcuni aspetti che necessitano ancora di rodaggio.

Nonostante la sconfitta subita contro la Sampdoria, però, sono diversi i segnali positivi portati dal cambio in panchina. Il tecnico nativo di Ravenna, alla guida dei Lupi da sette giornate, è riuscito ad invertire la rotta, consentendo ai biancoverdi di portarsi a distanza di sicurezza dalle zone rosse della classifica. Gli irpini, al momento, hanno un margine di 5 punti sulla zona salvezza ma sono anche a -4 dai play-off.

Sotto la gestione Ballardini, infatti, l’Avellino ha avuto una marcia da big, caratterizzata da 11 punti in 7 giornate. Soltanto Venezia, Monza, Frosinone e Palermo sono riuscite a fare meglio dei biancoverdi che, grazie alle tre vittorie consecutive, sono riusciti ad allontanarsi dalle zone pericolose.

