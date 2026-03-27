Solo due clean sheet nel 2026, ma l'Avellino ha più equilibrio: i numeri A Chiavari porta inviolata vicinissima, capacità di reazione negli altri match con Ballardini

Dai due clean sheet consecutivi tra le mura amiche, intervallati dal poker rimediato a Venezia e aperto anche dall'inferiorità numerica dopo 34 minuti, l'Avellino ha sfiorato l'ulteriore porta inviolata a Chiavari contro l'Entella, con il gol di Tiritiello nei secondi finali, prima di subire due reti dal Sudtirol, superate dalle firme di Patierno, Besaggio e Izzo con i lupi abili nel portarsi tre volte in vantaggio, e altri due gol in trasferta contro la Sampdoria. Nell'obiettivo salvezza tranquilla l'Avellino proverà a migliorare ulteriormente i numeri difensivi, in particolar modo su palla inattiva (Pecorino e Palma di testa nelle ultime due gare degli irpini).

Prima il Palermo in trasferta, poi il Catanzaro in casa

Con Ballardini in panchina l'equilibrio è stato centrato e le tre vittorie di fila hanno garantito respiro, ma non l'uscita definitiva dall'evoluzione di classifica per la conferma in B, da raggiungere quanto prima negli ultimi 6 turni di campionato. E alla ripresa del torneo, fissato per la domenica di Pasqua (ore 19.30), i biancoverdi saranno ospiti del Palermo che in casa va a segno, almeno con un gol, da dieci turni. Sabato 11 sarà poi sfida casalinga contro il Catanzaro che per rendimento nelle ultime dieci giornate è terzo con il Palermo a -1 da Venezia e Monza (21 punti su 30).