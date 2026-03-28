Avellino: Sala ai box, test con la Primavera Ricarica fisica, ma allo stesso tempo voglia di non fermarsi nelle soluzioni tattiche

L'Avellino ha ritrovato Kumi e Palumbo dopo la ripresa della preparazione condizionata da sintomi influenzali, mentre Sala è rimasto ai box per il problema alla caviglia. Il terzino sinistro era a bordocampo nel primo allenamento settimanale. Gestione per Simic, ma come già accaduto in avvio della preparazione anche per altre pedine della rosa. È stata la prima serie di sedute senza appuntamenti ravvicinati nella gestione Ballardini, entrato nel mondo Avellino il 18 febbraio scorso, verso la sfida contro la Reggiana in un calendario che ha presentato due turni infrasettimanali, il primo in trasferta a Venezia, il secondo in casa con il Sudtirol, a determinare il ritmo tra tre gare in sette gare in due occasioni. Ricarica biancoverde dal punto di vista fisico, in mattinata allenamento congiunto con la formazione Primavera di Molino, valutazioni tecnico-tattiche con il passaggio al 4-3-1-2 che ha mandato in archivio il 3-5-2 e che ha aperto alle tre vittorie di una striscia chiusa a Marassi con il ko contro la Sampdoria.

Aiello al "Castellani" di Empoli per Italia-Macedonia del Nord 4-0

L'Avellino ha seguito il match dell'Italia Under 21 con il direttore sportivo Aiello in tribuna al "Castellani" di Empoli per il match contro la Macedonia del Nord, vinto dagli azzurrini con il risultato di 4-0, con Daffara in panchina. Il portiere biancoverde è ora proiettato alla trasferta di Boras. Martedì pomeriggio l'Under 21 sarà in Svezia per una nuova gara di qualificazione agli Europei. Due novità nel gruppo guidato da Baldini e una riguarda il pacchetto degli estremi difensori: infortunio per Motta della Lazio, entra Moscardi dello Spezia con Palmisani del Frosinone titolare giovedì scorso.