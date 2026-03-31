Avellino: la prospettiva per Daffara nella sfida dell'Italia Under 21 in Svezia Alle 18.30 la sfida a Boras, ottavo match degli azzurrini nelle qualificazioni per l'Europeo 2027

L'Italia Under 21 è in Svezia, raggiunta nel pomeriggio con un volo charter da Pisa a Goteborg. Da lì trasferimento in pullman per Boras, sede dell'ottavo match di qualificazione all'Europeo di categoria in programma nel 2027 tra Albania e Serbia. Alle 18.30 sarà Svezia-Italia con il tecnico Baldini che confermerà dieci undicesimi della formazione titolare proposta nel match vinto dagli azzurrini contro la Macedonia del Nord. La novità sarà rappresentata dall'ingresso di Fini dal primo minuto al posto di Cherubini, limitato parzialmente da un fastidio alla schiena. Daffara sarà pronto dalla panchina. L'estremo difensore dell'Avellino sarà il dodicesimo come accaduto nel match di Empoli, giocato giovedì scorso. Il titolare sarà Palmisani del Frosinone con Motta della Lazio che ha lasciato il ritiro per infortunio. Al suo posto è stato convocato Mascardi dello Spezia.

Poi la ripartenza delle qualificazioni nel mese di ottobre

L'Italia è seconda nel girone a 3 punti dalla capolista Polonia, che alle 14 affronterà il Montenegro in trasferta. Dopo Svezia-Italia si ripartirà dalla sfida degli azzurrini in Armenia il primo ottobre con l'ultima gara in casa contro la Polonia. "Pensiamo alla Svezia. - ha ribadito Baldini alla vigilia del match di Boras - Non sarà difficile fare le scelte perché i ragazzi si stanno allenando tutti bene e a prescindere da chi sceglierò, sono sicuro di non sbagliare".