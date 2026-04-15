Serie B: le date di playoff e playout. Quando inizierà la prossima stagione

L'assemblea di Lega Serie B a MIlano, con tutte le società presenti, ha ratificato le date degli spareggi promozione e salvezza. I playoff inizieranno martedì 12 maggio con il turno preliminare che coinvolge le squadre dal quinto all'ottavo posto e termineranno con la gara di ritorno della finale il 29 maggio. Si giocano se non ci sono 14 o più punti di distanza tra la terza e la quarta in graduatoria. I playout tra la sedicesima e diciasettesima squadra nella classifica della stagione regolare (si giocano se la distanza tra le due formazioni non supera i quattro punti) sono in programma il 15 e il 22 maggio.
Nel weekend del 21, 22 e 23 agosto il via del campionato 2026/2027
L’Assemblea ha anche approvato la proposta del Consiglio direttivo di inizio e termine campionato 2026/2027. La prima giornata è prevista sabato 22 agosto 2026, con eventuali anticipi venerdì 21 agosto. L’ultima giornata è programmata nel weekend fra il 14 e il 16 maggio.
Il calendario degli spareggi
Date playoff e playout
Ratificata l’ipotesi uscita dal Consiglio direttivo per le date playoff e playout
Turno preliminare playoff (gara unica)
Martedì 12 maggio 2026 - (6ª vs 7ª e 5ª vs 8ª)
Semifinali playoff (andata)
Sabato 16 maggio 2026 - (6ª o 7ª vs 3ª)
Domenica 17 maggio 2026 - (5ª o 8ª vs 4ª)
Semifinali playoff (ritorno)
Martedì 19 maggio 2026 - (3ª vs 6ª o 7ª)
Mercoledì 20 maggio 2026 - (4ª vs 5ª o 8ª)
Finale playoff (andata e ritorno)
Domenica 24 maggio 2026
Venerdì 29 maggio 2026
Playout (andata e ritorno)
Venerdì 15 maggio 2026 - (17ª vs 16ª)
Venerdì 22 maggio 2026 - (16ª vs 17ª)