Serie B: le date di playoff e playout. Quando inizierà la prossima stagione Definito il percorso nella post-season per la stagione 2025/2026, ma non solo

L'assemblea di Lega Serie B a MIlano, con tutte le società presenti, ha ratificato le date degli spareggi promozione e salvezza. I playoff inizieranno martedì 12 maggio con il turno preliminare che coinvolge le squadre dal quinto all'ottavo posto e termineranno con la gara di ritorno della finale il 29 maggio. Si giocano se non ci sono 14 o più punti di distanza tra la terza e la quarta in graduatoria. I playout tra la sedicesima e diciasettesima squadra nella classifica della stagione regolare (si giocano se la distanza tra le due formazioni non supera i quattro punti) sono in programma il 15 e il 22 maggio.

Nel weekend del 21, 22 e 23 agosto il via del campionato 2026/2027

L’Assemblea ha anche approvato la proposta del Consiglio direttivo di inizio e termine campionato 2026/2027. La prima giornata è prevista sabato 22 agosto 2026, con eventuali anticipi venerdì 21 agosto. L’ultima giornata è programmata nel weekend fra il 14 e il 16 maggio.

Il calendario degli spareggi

Date playoff e playout

Ratificata l’ipotesi uscita dal Consiglio direttivo per le date playoff e playout

Turno preliminare playoff (gara unica)

Martedì 12 maggio 2026 - (6ª vs 7ª e 5ª vs 8ª)

Semifinali playoff (andata)

Sabato 16 maggio 2026 - (6ª o 7ª vs 3ª)

Domenica 17 maggio 2026 - (5ª o 8ª vs 4ª)

Semifinali playoff (ritorno)

Martedì 19 maggio 2026 - (3ª vs 6ª o 7ª)

Mercoledì 20 maggio 2026 - (4ª vs 5ª o 8ª)

Finale playoff (andata e ritorno)

Domenica 24 maggio 2026

Venerdì 29 maggio 2026

Playout (andata e ritorno)

Venerdì 15 maggio 2026 - (17ª vs 16ª)

Venerdì 22 maggio 2026 - (16ª vs 17ª)