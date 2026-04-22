Venerdì (ore 21) Avellino-Bari: lupi tra la continuità e nuove chance La sfida al "Partenio-Lombardi": invariato il programma gara

La conferma delle ore 21 di venerdì per Avellino-Bari: la giornata di ieri è stata scandita dalla sospensione della prevendita biglietti, prevista per le 15, e poi attivata dalle 18.30 quando, dopo un'ulteriore vertice tra gli organi preposti, con la certezza dell'ordine pubblico, è rimasta invariata la programmazione del match. Avellino-Bari era ed è in calendario nella serata di venerdì come seconda gara del terzultimo turno di Serie B. Prelazione per i possessori della Branco Card fino alle ore 13, vendita libera dalle ore 15.

Continuità, ma allo stesso tempo rilancio per alcune pedine

Ieri e in mattinata allenamenti a porte chiuse per i lupi che nel tardo pomeriggio saranno a Mirabella Eclano per l'inaugurazione del club intitolato ad Arcangelo Iapicca, il presidente della promozione biancoverde in Serie A. Dal campo si accelera con il 4-3-1-2 evoluto in 4-2-3-1 nelle sfide con il Catanzaro e il Mantova. Nel ridisegno tattico Ballardini ha inserito nuove risorse dal primo minuto e a gara in corso. Tra modulo e scelte dei titolari il tecnico romagnolo ha centrato continuità, ma allo stesso ha garantito minutaggio a gran parte della rosa e opportunità di rilancio. Non a caso gli autori dei gol contro il Mantova, Missori e Favilli, subentrati nella ripresa al "Martelli", potrebbero essere titolari con il Bari, ma anche jolly lungo la sfida. Sulla fascia sinistra potrebbe tornare Sala. Il fronte offensivo resta il rebus, ma anche l'occasione per stupire e sorprendere.