Besaggio: "Playoff? Giusto crederci. Ci sono margini di miglioramento" Il centrocampista ha sbloccato il match dopo l'ottima giocata di Sounas

"Arriva una vittoria importante, meritata per il controllo nel primo tempo e con lo sprint nella ripresa". Così Michele Besaggio, si è espresso al termine di Avellino-Bari 2-0, gara sbloccata dal centrocampista dopo l'ottima giocata di Dimitrios Sounas. "Le panchine? Non fanno mai piacere, ma le scelte sono del mister e a noi tocca farci trovare pronti e sono felice di aver risposto bene trovando anche il gol".

"Prima dei playoff rimarchiamo però la salvezza raggiunta"

"I playoff? Partiamo dalla salvezza, raggiunta. - ha aggiunto il centrocampista biancoverde - Ora punteremo al massimo, ci siamo ed è giusto dare tutto. La squadra ha margini di miglioramento e non dico altro. Cercheremo di fare sempre meglio di gara in gara. Sapevamo dell'importanza della gara che abbiamo vinto. Sono venuti anche i tifosi a caricarci prima del match, siamo contenti di aver reso felice tutto l'ambiente".

"Il pari con il Catanzaro ha dato quel quid in più"

"Mente libera dopo il gol di Iannarilli? Sì, il gol di Antony ha dato quel quid in più perché ha evitato la terza sconfitta di fila. È stato un punto di ripartenza e abbiamo avuto la giusta carica per le due gare vinte. È stato bello segnare sotto la Curva Sud e sono contento anche per Martin (Palumbo, ndr). Abbiamo vissuto insieme il percorso nell'under 23 della Juventus. C'è un bel rapporto, ma è tutto il gruppo che è davvero fatto da belle persone".