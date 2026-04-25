Ballardini: "Salvezza raggiunta, testa all'Empoli, ci sarà tempo per altro..."

Le parole del tecnico in conferenza stampa dopo Avellino-Bari 2-0

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Avellino.  

L'Avellino ha centrato la seconda vittoria di fila con il secondo clean sheet di fila sfoderando un'ottima prestazione contro il Bari. Risultato di 2-0, zona playoff, ma momentanea come rimarcato da Davide Ballardini che, nel post-gara, predica calma ripartendo dall'obiettivo primario, la salvezza, certificata nella serata del "Partenio-Lombardi" dopo averla blindata a Mantova. Focus unicamente sul match di Empoli, anche nell'ottica del rinnovo con l'Avellino. Ci sarà tempo per ragionare sul futuro e sulla prossima stagione. Il tecnico romagnolo vuole massima concentrazione per il rush finale nella regular season strizzando l'occhio agli spareggi promozione che passano anche per i risultati dagli altri campi. 

"Non voglio e non possiamo permetterci di disperdere energie"

"Siamo stati bravi, intensi e abbiamo attaccato la porta. Faccio i complimenti ai ragazzi. - ha spiegato Ballardini in conferenza stampa - Abbiamo raggiunto la salvezza che era l'obiettivo stagionale. Restano due gare determinanti, la prima è ad Empoli. Ci vorrà una grandissima prova, ma stiamo bene e andremo a giocarcela. Le scelte tra titolari e ingressi? Sono sempre in difficoltà. Ogni allenatore fa fatica nella decisione di chi schierare dal primo minuto, chi inserire a gara in corso e chi non poter presentare in campo. Il rinnovo? Penso esclusivamente alla gara di Empoli e poi all'ultima sfida con il Modena. Poi ci sarà tempo per pensare e parlare di altro. Non voglio disperdere energie, non possiamo permettercelo".

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