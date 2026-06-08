Avellino: è la settimana di Nesta. Per la squadra del futuro... Ultime ore negli Stati Uniti, poi il viaggio verso la Capitale prima e l'Irpinia poi

Dal Canada agli Stati Uniti: ultimi impegni per Alessandro Nesta da FIFA legend per il Mondiale. Ieri anche l'incontro con il presidente Gianni Infantino prima di un nuovo match di presentazione della rassegna iridata che inizierà giovedì sera. Nelle prossime ore il tecnico capitolino ripartirà per l'Italia e il suo ritorno determinerà il via ufficiale all'avventura con l'Avellino. Il contratto biennale è già definito da tempo come l'idea della rosa futura che il club irpino ha in mente di costruire per la stagione 2026/2027.

Si va verso la rivoluzione in attacco

C'è il rebus portieri con l'effetto domino che sarà innescato da Daffara con il riscatto e il controriscatto della Juventus e con Iannarilli e Sassi sotto contratto. Per la difesa e il centrocampo si va verso l'integrazione per numero e caratteristiche dopo il saluto ai calciatori in prestito, mentre l'attacco si avvia alla rivoluzione completa. Diverse pedine non risultano centrali nel progetto tecnico futuro, ma siamo solo alle prime battute di una lunga estate con la sessione di calciomercato che inizierà solo sul finale del mese di giugno.