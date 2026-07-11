Di Maggio e la doppietta a Cesena: fu già un "assist" per l'Avellino La mezzala lombarda è pronta alla nuova avventura in carriera con i lupi

Luca Di Maggio sarà un calciatore dell'Avellino. A meno di clamorose sorprese, quanto definito nelle scorse ore tra i lupi e l'Inter determinerà il trasferimento a titolo definitivo della mezzala lombarda, con qualità anche da trequartista, all'ombra del Partenio. Per il classe 2005 è pronto un contratto quadriennale. Di Maggio è reduce dalla prima stagione in Serie B, vissuta con la maglia del Padova. In campo sia all'andata che al ritorno contro l'Avellino, autore di tre gol in campionato, il classe 2005 ha chiuso la regular season con una doppietta, realizzata a Cesena e che si è tramutata in un "assist" per quella che poi sarebbe diventata la sua nuova squadra.

Determinante su un altro campo per l'accesso dei lupi ai playoff

Nell'epilogo della stagione regolare, per accedere ai playoff, ai biancoverdi occorreva l'incastro opportuno con i match dei romagnoli e del Mantova. In caso di arrivo a pari punti con il Cesena l'Avellino non avrebbe partecipato alla post-season. Di Maggio sbloccò subito il match del "Manuzzi" al secondo minuto per poi firmare il 2-2 in un match chiuso poi sul risultato di 4-3 per i patavini. La vittoria dell'Avellino sul Modena al "Partenio-Lombardi" (1-0), la sconfitta del Cesena contro il Padova e del Mantova a Frosinone (5-0) ha determinato la partecipazione dei lupi al turno preliminare playoff.

"Tanti ricordi che porterò sempre con me"

"La stagione non poteva chiudersi in modo migliore, con una vittoria e con la mia prima doppietta. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo stagionale ripagando il costante supporto dei nostri tifosi.Dal punto di vista personale è stato un anno di grande crescita, con tanti ricordi che porterò sempre con me": così, sui social, Di Maggio sottolineò la soddisfazione per i gol nel finale della prima stagione in B.