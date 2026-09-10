Avellino, Palumbo: "Penso solo a dare il massimo. Su James..." Il centrocampista era nella delegazione dell'U.S. Avellino che ieri sera ha raggiunto Prata P.U.

"Vedere tutti questi tifosi garantisce entusiasmo enorme e ci fa tanto piacere. Come ci hanno seguito a Modena, in casa... ci dà una spinta in più": così si è espresso Martin Palumbo nell'appuntamento con i tifosi a Prata di Principato Ultra. Il centrocampista era nella delegazione dell'U.S. Avellino con il tecnico Alessandro Nesta e i compagni di squadra Filippo Missori, Luca Di Maggio, Michele Besaggio, Brando Moruzzi, Tommaso Martinelli e Marco Sala.

"James? Fa un grande effetto sentirlo accostato al nostro club"

"Il centrocampo? Abbiamo tanti calciatori forti, c'è sana competizione tra noi. Nessuno mette in difficoltà l'altro e tutti provano a dare il massimo. C'è una bellissima atmosfera anche in allenamento. Il mister? Mi fa piacere la sua fiducia. Cerco di ripagarla in campo. Come detto già in passato, non conta il ruolo, conta cosa porto alla squadra. Il Palermo? È sicuramente una squadra forte. Dobbiamo preparare al massimo il match e con la spinta dei tifosi proveremo a fare una prestazione importante. James Rodriguez? Sentirlo accostato all'Avellino fa sicuramente un grande effetto. Se dovesse arrivare, oltre al suo grande nome, sarebbe un calciatore dal quale imparare tanto".