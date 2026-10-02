Avellino, Curva Nord: è scontro in Commissione Trasparenza Lunedì mattina nuovo incontro con riferimento diretto al nuovo stadio "Partenio-Lombardi"

In Commissione Trasparenza confronto, ma anche dibattito acceso sulla Curva Nord dello stadio "Partenio-Lombardi" con la proposta dell’Associazione per la Storia e del suo presidente Mario Dell’Anno per la riapertura con i numeri di spettatori utili per rispondere alla richiesta dei tanti tifosi tra il capoluogo e la provincia. All'incontro nella commissione presieduta da Laura Nargi erano presenti anche il presidente del consiglio comunale Nicola Giordano, la vice presidente della commissione, Barbara Gaita, e i consiglieri Monica Spezia, Nando Romano, Modestino Verrengia ed Erica Stanco.

"Con poche gare casalinghe sarebbero coperti i costi dei lavori"

Nelle scorse ore l’amministrazione comunale ha comunicato l’approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione. "Sulla Curva Nord è spuntata fuori il DIP, definito come una prima pietra per il nuovo impianto, ma conoscendo i tempi amministrativi, passeranno altri anni. - ha affermato Nargi - C'era un progetto già pronto. In Curva Nord si può determinare l'ingresso di 2500 spettatori con un doppio tornello o di 5000 spettatori con due doppi tornelli. Con poche gare casalinghe il costo dei lavori sarebbe coperto".

"Chiediamo risposte sui tempi"

Da parte della maggioranza c’è la priorità nuovo stadio. Lunedì sarà nuovo confronto a Palazzo di Città e si parlerà proprio del DIP firmato e si profila anche l’indicazione delle tempistiche sui lavori con finanziamento integrale attraverso fondi regionali. "Siamo in alto mare e abbiamo avanzato la nostra proposta. - ha affermato Dell'Anno - Basterebbero duemila posti in più in Curva Nord per rispondere all'entusiasmo di città e provincia. Cerchiamo di aggregare e lunedì, alla presenza del sindaco, speriamo di avere risposte sui tempi".