Avellino: Venturi e Di Maggio per il 2-0 nel test contro il Napoli Moruzzi titolare, Faticanti in panchina nella sfida Under 21 tra l'Armenia e l'Italia

Finale di 2-0 con la rete di Venturi e il raddoppio firmato da Di Maggio: l'Avellino batte il Napoli nel quartier generale azzurro di Castel Volturno. Lupi a segno nel secondo test della sessione congiunta con i partenopei. Allegri, già privo di diversi calciatori impegnati con le Nazionali, non ha potuto schierare Alisson Santos, Anguissa, Giovane, Marianucci, McTominay, Meret e Spinazzola, da lavoro personalizzato tra palestra e campo nelle scorse ore.

Venerdì prossimo Avellino-Sampdoria

L'Avellino ha chiuso nel modo migliore il test a Castel Volturno: buoni segnali per Nesta verso il ritorno in campo in gara ufficiale, in programma venerdì prossimo (ore 20.30) al "Partenio-Lombardi" con gli irpini che ospiteranno la Sampdoria per la sesta giornata del campionato di Serie B. Ieri l'Italia Under 21 ha battuto l'Armenia con il gol di Cisse nei secondi finali del match di Yerevan: Moruzzi è sceso in campo da titolare ed è stato impiegato fino al 52', solo panchina per Faticanti. Lunedì gli azzurrini affronteranno la Polonia con l'obiettivo del pass diretto per la fase finale dell'Europeo di categoria, che può arrivare anche come prima delle migliori seconde dei gironi.