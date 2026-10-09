Avellino-Sampdoria: le probabili formazioni Alle 20.30 la Serie B ripartirà al "Partenio-Lombardi"

Alle 20.30 ripartirà la Serie B al "Partenio-Lombardi". L'Avellino ospiterà la Sampdoria per l'anticipo della sesta giornata del torneo cadetto e Nesta dovrebbe optare per la continuità di formazione. Lupi con il recupero di Simic, è pronta la linea a 3 composta da Izzo, Venturi ed Enrici con Martinelli, ex di turno, tra i pali. A centrocampo, con l'infortunio rimediato da Di Maggio (risentimento muscolare al terzo medio del bicipite femorale destro), appare presumibile il ritorno di Palmiero in cabina di regia con Palumbo e Besaggio nei ruoli di mezzala. Sulle fasce Missori a destra e Moruzzi a sinistra con Cheddira in vantaggio su Favilli per fare coppia con Russo in attacco. La Sampdoria si presenterà al "Partenio-Lombardi" senza Sinani, Meijer e Salvatore Esposito. L'ex Tutino dovrebbe risultare come jolly dalla panchina con Lauritsen in attacco e la coppia Begic-Lorenzo Insigne da trequartisti.

Le probabili formazioni

Serie B

Sesta Giornata

Avellino-Sampdoria

Avellino (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Russo. Cheddira. All. Nesta. A disp. Iannarilli, Sala, Di Bitonto, Pandolfi, Biasci, Faticanti, Berenbruch, Sounas, Adamo, Simic, Di Paolo, Favilli

Sampdoria (4-3-2-1): Vindhal; Di Pardo, Delli Carri, Gartenmann, Cicconi; Makoumbou, Henderson, Verschaeren; Begic, Insigne; Lauritsen. All. Corradi. A disp. Kratsev, Depaoli, Ferrari, Mbabu, Ravanelli, Cosi, Karamoh, Tutino

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Biffi ed El Filali

Quarto ufficiale: Di Loreto

VAR e AVAR: Pezzuto e Mazzoleni