Maria Sole Ferrieri Caputi per Avellino-Padova: gli arbitri dell'ottavo turno

La gara Avellino-Padova, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie B e in programma domani (ore 15) allo stadio "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno con Mattia Politi della sezione di Lecce e Marco Belsanti della sezione di Bari assistenti e con Marco Guida della sezione di Torre Annunziata quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo con Federico Dionisi della sezione di L'Aquila AVAR. Un solo precedente per Ferrieri Caputi con l'Avellino: il pari a reti bianche tra i lupi e la Juve Stabia nella scorsa stagione (0-0 il 28 febbraio 2026). Tre, invece, i precedenti con il Padova: una vittoria e due sconfitte.
Le designazioni arbitrali
Serie B
Ottava Giornata
Empoli-Vicenza: Allegretta
Avellino-Padova: Ferrieri Caputi
Cremonese-Juve Stabia: Mucera
Modena-Cesena: Madonia
Sudtirol-Sampdoria: Crezzini
Virtus Entella-Mantova: Tremolada
Catanzaro-Ascoli: Calzavara
Arezzo-Benevento: Fourneau
Palermo-Carrarese: Drigo
Hellas Verona-Pisa: Turrini