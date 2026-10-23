Maria Sole Ferrieri Caputi per Avellino-Padova: gli arbitri dell'ottavo turno È la vigilia del match al "Partenio-Lombardi" (calcio d'inizio alle ore 15)

La gara Avellino-Padova, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie B e in programma domani (ore 15) allo stadio "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno con Mattia Politi della sezione di Lecce e Marco Belsanti della sezione di Bari assistenti e con Marco Guida della sezione di Torre Annunziata quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo con Federico Dionisi della sezione di L'Aquila AVAR. Un solo precedente per Ferrieri Caputi con l'Avellino: il pari a reti bianche tra i lupi e la Juve Stabia nella scorsa stagione (0-0 il 28 febbraio 2026). Tre, invece, i precedenti con il Padova: una vittoria e due sconfitte.

Le designazioni arbitrali

Serie B

Ottava Giornata

Empoli-Vicenza: Allegretta

Avellino-Padova: Ferrieri Caputi

Cremonese-Juve Stabia: Mucera

Modena-Cesena: Madonia

Sudtirol-Sampdoria: Crezzini

Virtus Entella-Mantova: Tremolada

Catanzaro-Ascoli: Calzavara

Arezzo-Benevento: Fourneau

Palermo-Carrarese: Drigo

Hellas Verona-Pisa: Turrini