Avellino-Padova: Cancellotti torna tra i convocati, Simic out Domani (ore 15) il match al "Partenio-Lombardi" per l'ottava giornata di campionato

Tommaso Cancellotti torna nell'elenco dei convocati di Nesta per la sfida Avellino-Padova. Il difensore era assente dalla gara casalinga dei biancoverdi con il Palermo, giocata il 13 settembre scorso (1-1). Per motivi legati al numero di over da poter inserire e reduce da un colpo in apertura della settimana degli allenamenti, Lorenco Simic non è nella lista diramata dal tecnico dei lupi.

I calciatori a disposizione

1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 4 Izzo, 5 Di Bitonto, 6 Palmiero, 7 Pandolfi, 8 Di Maggio, 9 Cheddira, 10 Russo, 14 Biasci, 16 Faticanti, 18 Berenbruch, 20 Palumbo, 22 Sassi, 23 Venturi, 24 Sounas, 27 Moruzzi, 29 Cancellotti, 30 Adamo, 39 Besaggio, 50 Martinelli, 56 Enrici, 77 Di Paolo, 99 Favilli