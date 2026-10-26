Galipò per Entella-Avellino: le designazioni del nono turno Una vittoria, due pareggi e tre sconfitte nel bilancio per entrambe le squadre con il toscano

La gara Virtus Entella - Avellino, valida per la nona giornata del campionato di Serie B e in programma domani (ore 20) al "Sannazzari" di Chiavari, sarà diretta da Simone Galipò della sezione di Firenze con Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa e Simone Pistarelli della sezione di Fermo assistenti e con Pacella quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Manuel Volpi della sezione di Arezzo con Rodolfo Di Vuolo della sezione di Castellammare di Stabia AVAR.

Una vittoria, due pareggi e tre sconfitte con entrambe le squadre

Sono 6 i precedenti con Galipò per l'Avellino: una vittoria nell'ultimo incrocio (il 3-2 biancoverde sul Sudtirol il 18 marzo scorso), due pareggi e tre sconfitte. Sono 6 i precedenti anche con l'Entella per il fischietto toscano e, come per i lupi, una vittoria, due pareggi e tre sconfitte pure per i liguri con Galipò.

Le designazioni arbitrali

Serie B

Nona Giornata

Benevento-Catanzaro: Poli

Ascoli-Sampdoria: Di Bello

Cesena-Empoli: Perri

Vicenza-Modena: Perenzoni

Mantova-Cremonese: Rapuano

Padova-Sudtirol: Mazzoni

Virtus Entella-Avellino: Galipò

Pisa-Palermo: Chiffi

Carrarese-Arezzo: Di Loreto

Juve Stabia-Hellas Verona: Allegretta