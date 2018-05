L'avellinese Marco Ramondino è il miglior coach della Serie A2 Il tecnico irpino è alla guida di Casale Monferrato, prima ad Ovest e al secondo turno play off

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino inizierà la corsa Scudetto domenica con la prima palla a due della serie dei quarti di finale contro Trento, ma la pallacanestro irpina può contare anche sull'apporto di tecnici di spicco in ambito nazionale. L'avellinese Marco Ramondino è stato eletto miglior coach della Serie A2. La Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato i nomi dei vincitori della terza edizioni dei trofei LNP che premiano l'allenatore e i giocatori che si sono maggiormente distinti nel corso della stagione regolare 2017/2018 del secondo campionato nazionale di basket e votati dai presidenti, dagli allenatori e dai capitani delle 32 squadre della categoria,

Miglior allenatore: Marco Ramondino. "Per trovare il miglior allenatore della regular season 2017/2018 bisogna spostarsi nel girone Ovest, precisamente a Casale Monferrato: si aggiudica il riconoscimento, infatti, Marco Ramondino. - si legge nella nota diffusa dalla LNP - Con 163 voti, il tecnico che ha guidato la Novipiù al primo posto nel girone Ovest in stagione regolare con 22 partite vinte e 8 perse ha preceduto Eugenio Dalmasson (Alma Trieste), primo in classifica nel girone Est, con 84 voti ed il coach della neopromossa XL Extralight Montegranaro, Gabriele Ceccarelli, con 71 preferenze". Ramondino con la sua Casale ha superato il primo turno play off promozione battendo 3-0 la Termoforgia Jesi dell'ex Scandone, Marques Green. Al secondo turno, la squadra piemontese, guidata dal tecnico irpino, affronterà Udine.

Riccardo Cortese, ex Avellino, oggi a Ferrara con cui ha superato Scafati nel primo turno play off, è il miglior giocatore italiano. Il miglior straniero è, invece, Mike Hall, ex Olimpia Milano, compagno di squadra di Cortese a Ferrara. Il miglior italiano Under 21 è Lorenzo Penna della Andrea Costa Imola.

Foto: pagina Facebook Junior Casale