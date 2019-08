San Tommaso, ecco le divise per la Serie D Tre versioni per la prima stagione del club avellinese nel massimo torneo dei dilettanti

Tre divise per la prima storica stagione in Serie D. Il San Tommaso ha presentato, con i suoi calciatori Giuseppe Cucciniello, Fabio Alleruzzo e Gennaro Acampora, le tre maglie che saranno indossate dal club avellinese nel campionato 2019/2020. Strisce bianche e verdi per la prima maglia con pantaloncino verde e calzettoni bianchi. Sfondo bianco con bande verdi e gialle per la seconda con il grifone, simbolo del San Tommaso sul fianco, medesimo stile per il pantaloncino con calzettoni bianchi. Sfondo nero e inserti bianchi e verdi per la terza divisa con il pantaloncino che segue la grafica della maglia e con i calzettoni neri.

"La società intende ringraziare nella persona del presidente Marco Cucciniello, tutti gli sponsor per la realizzazione di tali divise, che saranno ricordate per sempre nella storia della nostra società": si legge nella nota diffusa dal San Tommaso.