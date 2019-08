San Tommaso, sotto col Savoia ma la testa è già a Palermo Partita la macchina organizzativa per la storica trasferta dell'8 settembre allo stadio "Barbera"

Alle 15,30, allo stadio "Modestino De Cicco" di Pratola Serra, l'A.C.D. San Tommaso sosterrà un “allenamento congiunto” con la Vis Ariano Accadia dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie D (2-0), per mano del Gladiator, ed in vista dell'esordio in campionato in programma domenica primo settembre, al "Partenio-Lombardi", contro il Savoia. Intanto, cresce l'attesa per la trasferta dell'8 settembre, al "Barbera", contro il Palermo: "Siete pronti! L’incontro con la storia è vicino! Domenica 8 settembre il San Tommaso sarà di scena al Renzo Barbera di Palermo, e sebbene siamo di fronte ad un’annata storica, questa partita la ricorderemo per sempre! Un onore, un privilegio, tanto rispetto, ma nessuna paura. La società nella persona del presidente Marco Cucciniello intende ringraziare chi si sta mobilitando e chi si è già mobilitato per vivere al fianco del San Tommaso una domenica magica ed emozionante." si legge nel post comparso pochi minuti fa sulla pagina facebook dei grifoni. A corredo i biglietti di nave e aereo fatti dal presidente Marco Cucciniello per ricoradare, oltre al bus, le modalità per raggiungere la Sicilia e vivere una giornata indimenticabile, a prescindere da quello che sarà il risultato sul campo.