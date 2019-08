San Tommaso, nota della società sul tecnico Liquidato Rumors di divorzio, il commento del direttore generale Cucciniello e del tecnico dei grifoni

L’A.C.D. San Tommaso Calcio, nella persona del presidente Marco Cucciniello, del direttore generale Annino Cucciniello e della società tutta, ha inteso smentire categoricamente le voci relative a un chiacchierato divorzio con il proprio mister, Stefano Liquidato. La società è assolutamente convinta della scelta fatta questa estate e vive un rapporto di stima e affetto con il proprio allenatore.

Così il direttore generale Annino Cucciniello: “Non vogliamo che si destabilizzi un ambiente che per la prima volta si affaccia alla Serie D. Con il mister c’è stata sin da subito una piena sinergia e ne siamo felici. Non c’è assolutamente nessun divorzio in atto. Liquidato è e sarà il nostro allenatore. Il migliore per la Serie D."

Sull’argomento si è espresso anche lo stesso mister, Stefano Liquidato: “Io sono l’allenatore del San Tommaso e non c’è nessun dubbio su questo. Qui sto bene, stiamo lavorando con serietà e professionalità, nonostante le tante difficoltà, essendo la Serie D per la nostra realtà una nuova esperienza. Con la società ho un rapporto e un dialogo costante e continuo. La testa è sulla prima di campionato, il resto sono solo chiacchiere che al San Tommaso non interessano."

Foto: santommasocalcio.it