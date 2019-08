San Tommaso, un nuovo rinforzo per mister Liquidato Tra le file dei grifoni approda un terzino destro che ha già vinto due campionati in Serie D

L’A.C.D. San Tommaso Calcio ha comunicato di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive del terzino destro Fabio Varricchio. Il neo calciatore dei grifoni, classe 1995, è cresciuto nelle giovanili della Reggina. Per lui due campionati vinti in Serie D con Pistoiese e Siena. Due stagioni fa l’esordio tra i professionisti con la maglia dell’Arzachena: 18 presenze totali in campionato nel girone A di Serie C. Dopo un anno di inattività a causa di motivi personali ed a seguito di un periodo di prova, nel corso del quale ha incassato il pieno gradimento del mister Stefano Liquidato, Varricchio si è legato ufficialmente alla società avellinese. L’operazione è stata perfezionata dal responsabile dell’area tecnica, Franco Del Gaudio. "La società e tutta la famiglia dell’A.C.D. San Tommaso Calcio dà il più caloroso benvenuto a Fabio, con la speranza e l’augurio di raggiungere importanti obiettivi insieme." si legge nella nota ufficiale del club presieduto da Marco Cucciniello.