San Tommaso - ACR Messina, le decisioni del giudice sportivo I provvedimenti dopo la rissa al termine del match di domenica scorsa al "Partenio-Lombardi"

Dopo i fatti verificatisi domenica scorsa, al termine di San Tommaso - ACR Messina sono arrivati i provvedimenti del Giudice Sportivo, che ha comminato ai due club ammende pecuniarie di 700 euro (per gli irpini) e di 600 (per i peloritani). La motivazione della sanzione inflitta al San Tommaso è la seguente: "Per avere, al termine della gara, propri tesserati, partecipato a una rissa all'interno del tunnel che conduce agli spogliatoi, consistita in spinte all'indirizzo di calciatori e dirigenti avversari. Per indebita presenza all'interno del tunnel che conduce agli spogliatoi, di due persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, che partecipavano alla rissa." Questo, invece, quanto "imputato" ai siciliani: "Per avere, propri dirigenti e calciatori in campo avverso, al termine della gara, partecipato ad una rissa con i tesserati della squadra avversaria consistita." Una cifra che si va ad aggiungere a quella che occorrerà ai grifoni per sistemare i danni all’interno degli spogliatoi ospiti. Oltre alle multe, nessuna squalifica per i calciatori o tesserati dei club.