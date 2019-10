San Tommaso, esilio e sorrisi: battuta la Palmese 3-2 Al "Fina" di Montemiletto decide un gol del solito Tedesco. In rete anche Alleruzzo e Pagano

Il San Tommaso torna al successo, e lo fa grazie a un’ottima prestazione. La squadra di Stefano Liquidato, alla sua prima gara casalinga allo stadio comunale “Fina” di Montemiletto, tira fuori gli artigli e con una prova di carattere, cuore e tecnica vince la sua seconda partita nel girone I di Serie D, arrivato alla sua settima giornata. Il match inizia subito bene per i grifoni che sbloccano la gara con Alleruzzo, prima di farsi riprendere dal colpo di testa di Bruno alla mezz’ora. La ripresa ricomincia a ritmi molto elevati: la Palmese passa in vantaggio al 59' con Fioretti. Il San Tommaso reagisce un minuto più tardi con un colpo di testa di Pagano. A rompere gli equilibri è Gianmarco Tedesco. Il 10 dei grifoni, al 65', direttamente su calcio di punizione, centra il bersaglio grosso, fissando il risultato sul definitivo 3-2. Tre punti importanti per il San Tommaso, che sale a quota 7 punti in classifica. Domenica si va in trasferta. Ad attendere i grifoni ci sarà il Castrovillari.

Il tabellino.

San Tommaso - Palmese 3-2

Marcatori: pt 7’ Alleruzzo, 29' Bruno; st 4’ Fioretti, 5’ Pagano, 20’ Tedesco.

San Tommaso: Casolare, Falivene (10’ st Incatasciato), Varricchio, Massaro, Gambuzza, Pagano, Alleruzzo, Acampora (10’st Cucciniello) Cuomo (36’st Boubakar), Tedesco, Sabatino (40’st Moffa). A disp: Pezzella, Lambiase, Squillante, Tiberio, Da Silva. All. Liquidato.

Palmese: Licastro, Maesano, Bruno, Chiavazzo , Della Guardia, Cinquegrana, Condomitti, Favasuli, Fioretti, Villa, Verdirosi. A disp: Circio, Spanò, Battaglia, Misale, Saba, Schisciano, Militano, Spada, Granata. All.: Venuto.

Arbitro: Guerra della sezione di Venosa. Assistenti: Andreano della sezione di Foggia e Masciale della sezione di Molfetta.

Note: Allontanato dal campo per proteste il tecnico del San Tommaso, Liquidato. Partita disputata a porte chiuse allo stadio comunale “Fina” di Montemiletto. Recupero: pt 1’; st 5’.

Foto: santommasocalcio.it